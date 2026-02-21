Dall'Atalanta al Como: la Juve torna a perdere allo Stadium. Spalletti, futuro in bilico?

Dopo quasi un anno la Juventus è tornata a perdere all'Allianz Stadium. Era infatti datato 5 marzo 2025 l'ultimo ko dei bianconeri davanti ai propri tifosi, quando l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si impose con un clamoroso 0-4 sull'allora squadra di Thiago Motta. Una sconfitta, quella contro la Dea, che di fatto diede il la all'esonero dell'ex allenatore del Bologna, concretizzatosi poi una settimana più tardi, dopo il 3-0 di Firenze contro la Fiorentina.

Cambiamenti che non danno frutti.

Un anno dopo sono cambiate tante cose all'interno della Juventus, dalla dirigenza ai calciatori fino all'allenatore, ma i risultati rischiano di essere ancora peggiori, visto che se la Serie A finisse oggi la Vecchia Signora sarebbe fuori dalla prossima Champions League. Come se non bastasse in campo europeo le cose non stanno certo andando meglio, con l'eliminazione dalla massima competizione europea che sembra soltanto una formalità dopo il 5-2 di martedì scorso subito dai bianconeri contro il Galatasaray.

Il futuro di Spalletti.

A questo punto viene da chiedersi che cosa ne sarà di Luciano Spalletti qualora le cose non dovessero migliorare nel corso delle prossime settimane. Tra mercoledì e domenica la Juventus si giocherà la stagione, prima con il ritorno dei playoff di Champions e poi con la gara contro la Roma di Gasperini, vero scontro diretto per il quarto posto. In caso di doppia sconfitta sarebbe inevitabile mettere sul banco degli imputati lo stesso Spalletti, che vede il suo futuro a Torino non più scontato come si poteva pensare una settimana fa a quest'ora.