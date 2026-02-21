Arezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto
Si stava parlando da giorni di possibili innesti per la capolista del Girone B di Serie C, l'Arezzo, e la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l'arrivo in amaranto di Mattia Viviani, che dopo aver risolto le questioni legali con il Benevento è pronto per una nuova avventura: nella giornata di lunedì, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'incontro definitivo tra le parti, deciso per appunto l'inizio di settimana prossima visto che i toscani alle ore 14:30 odierne scenderanno in campo per la sfida della 28ª giornata del campionato. Avversario di turno, il Gubbio.
Tornado alla questione di mercato, invece, sussiste già un accordo di massima tra le parti, ma andranno definiti alcuni dettagli di un contratto che non sarà solo fino a giugno, ma guarderà in prospettiva vista anche l'età del centrocampista.