Atalanta U23, Samaden: "Siamo un modello virtuoso, Palestra e Bernasconi casi emblematici"

Come riportato da Il Giorno, Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Atalanta, ha raccontato la filosofia del club nerazzurro in materia di giovani e lo sviluppo del progetto Under 23.

"L’Atalanta è un’isola felice per il settore giovanile, ora lo posso dire perché ne faccio parte da tre anni, ma è una cosa scritta nella storia e l’ho sempre visto anche da fuori. Per il club il vivaio è prioritario, anche grazie a una proprietà come la famiglia Percassi che dal 2010, con lungimiranza, ha capito che bisognava puntare sul territorio, con visione e investimenti. In Italia lo fanno in tanti a parole e poco coi fatti. Qui invece le radici affondano nel passato, ripensando alla figura di Mino Favini, che è stato un modello per tutti".

Un passaggio centrale è dedicato alla nuova Under 23, considerata un tassello strategico per il futuro: "È un investimento importante, l’ennesima dimostrazione della lungimiranza e della concretezza della società, perché può moltiplicare il valore del settore giovanile. Darà la possibilità a tanti talenti di proseguire il percorso nel nostro club senza dover andare in prestito. Si accelera la formazione, i ragazzi si confrontano con giocatori più adulti".

Infine, gli esempi concreti di questo percorso: "Palestra e Bernasconi sono casi emblematici: giovani che con l’Under 23 hanno completato il loro percorso di crescita".