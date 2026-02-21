Palestra riconoscente verso il Cagliari: "Accolto benissimo da tutti sin dal primo giorno"
Il laterale del Cagliari, Marco Palestra, ha presentato a Sky Sport la partita in programma fra pochi minuti contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Oggi ci aspetta una grandissima partita, abbiamo fatto una settimana intensa di allenamento e abbiamo voltato pagina dopo il Lecce. L'avversario è tosto, ma sono convinto che possiamo fare una grande prestazione. La Lazio è una grande squadra, ma questo non ci deve cambiare. Dobbiamo essere sempre noi stessi con il nostro gioco, siamo pronti. Sin dal primo giorno mi hanno accolto tutti benissimo, posso solo che ringraziare tifosi e compagni. Il mio percorso qui è tutto merito loro”.
