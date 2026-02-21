Live TMW Inter, Chivu: "In Champions è tutto aperto, ce la giocheremo fino in fondo"

Cristian Chivu parla ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Inter.

20.10- La conferenza stampa avrà inizio fra pochi minuti.

20.40- Inizia la conferenza stampa.

Sei l'allenatore esordiente ad aver conquistato più punti in Serie A...

"Mi complimento coi ragazzi, è tutto merito loro, è un gruppo fantastico che si mette a disposizione con tutto quello che ha. Capiscono i momenti e capiscono quello che vogliamo fare in questa stagione. Ora ci aspetta una partita importante martedì, è tutto aperto e ce la giocheremo fino in fondo".

Come ha vissuto questi giorni fra la sconfitta in Champions e la reazione odierna?

"Ero sereno, siamo stati sempre in viaggio, ieri nella rifinitura abbiamo preparato quello che si poteva preparare. Ragioniamo gara per gara, consapevoli che si può vincere e si può perdere, ma bisogna dare sempre il massimo".

Tante assenze, ma chi viene chiamato in causa risponde sempre presente

"Abbiamo un gruppo di 24/25 giocatori, oltre a quelli che ci danno una mano dall'under 23. Per me non esistono titolari, sono tutti importanti, ognuno di loro ha qualità messe a disposizione del gruppo. Si sentono coinvolti e sanno quanto è importante il loro contributo".

Cosa servirà martedì?

"Fiducia e consapevolezza che si può ribaltare tutto. Abbiamo creato qualcosa anche all'andata, prendendo due pali, poi siamo stati disattenti in qualche transizione in velocità. Ma martedì sappiamo che ci sarà da dare il massimo".

20.45- Finisce la conferenza stampa.