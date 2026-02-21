Juventus-Como 0-2. Fabregas imbriglia Spalletti: prosegue il periodo no di Di Gregorio

Juventus-Como 0-2. Questo il responso della sfida dell'Allianz Stadium di questo pomeriggio, con i lariani che hanno banchettato sulla formazione di Luciano Spalletti, incapace di reagire dopo le sconfitte contro Inter e Galatasaray. Di Vojvoda e Caqueret le reti che hanno deciso la partita, con i bianconeri che sono stati fischiati a lungo dallo stadio dopo il triplice fischio dell'arbitro Doveri.

Il primo tempo.

Molto più Como che Juventus nel primo tempo. I lariani hanno infatti chiuso i primi 45 minuti in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Vojvoda all'11'. Errore di McKennie prima e di Di Gregorio, ben più importante e decisivo, nell'azione che ha portato gli ospiti in vantaggio, con i bianconeri che hanno mostrato ancora una volta tutti i propri limiti in quest'ultimo periodo. Poco più tardi è arrivata anche la traversa colpita da Da Cunha, che ha provato a sfruttare l'ennesima indecisione dell'estremo difensore bianconero.

La ripresa.

Nel secondo tempo lo spartito non è cambiato, anzi. Dopo un primo quarto d'ora nel quale la Juventus ha provato a dar fastidio al Como, è arrivato il raddoppio di Caqueret che di fatto ha chiuso la partita. Contropiede perfetto dei lariani e rete decisiva del centrocampista, che ha chiuso la partita regalando tre punti fondamentali a Fabregas. La Juventus non è stata in grado di reagire e ha soltanto aspettato la fine della partita, con il palo preso da Koopmeiners su punizione che ha rappresentato l'unico pericolo per Butez.