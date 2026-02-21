Cesena-Spezia 2-3, le pagelle: Artistico on fire, Berti non basta

Risultato finale: Cesena-Spezia 2-3

CESENA

Klinsmann 5,5 - Sul pallonetto di Artistico la traiettoria è imprendibile, ma il gol di testa di Aurelio e la rete del 3-2 segnalano una linea difensiva lasciata troppo esposta nei momenti decisivi.

Ciofi 6 - Ordinato nei contrasti e attento nelle uscite per gran parte della gara. Il colpo di testa nel recupero certifica il suo impegno costante fino al triplice fischio.

Amoran 5,5 - Il duello perso con Artistico sul primo gol avversario pesa sul giudizio complessivo. Nella ripresa cresce in solidità, ma l'episodio del fallo di Vlahovic nel finale lo riguarda da vicino.

Mangraviti 5 - L'ammonizione condiziona la sua partita e la sostituzione all'intervallo è la conseguenza di un primo tempo difficile, con alcuni contrasti troppo approssimativi. dal 46' Piacentini 6 - Ingresso nella ripresa senza sbavature evidenti, ma il reparto cede nei momenti più delicati del secondo tempo.

Ciervo 6,5 - Velocità sopra la media sulla fascia destra, capace di bruciare Mateju in più occasioni. La sua spinta costante è tra i contributi più positivi del Cesena nell'arco dei novanta minuti.

Francesconi 6 - Presenza concreta a centrocampo, con il tiro respinto dalla difesa avversaria che anticipa un buon primo tempo per i romagnoli. La sua applicazione nella copertura garantisce equilibrio alla manovra.

Castagnetti 6,5 - Qualità nel palleggio e nelle verticalizzazioni, con il lancio millimetrico per Olivieri nel finale come prova della sua visione di gioco. I tentativi dalla distanza non trovano fortuna.

Berti 7 - Protagonista con l'assist a Frabotta per il primo gol, la conclusione respinta da Radunovic e il tap-in del raddoppio: una gara di grande intensità che esalta le sue qualità di inserimento e lettura del gioco. dall'81' Vrioni s.v.

Frabotta 6,5 - Il cross preciso per il gol di Shpendi è il contributo più prezioso della sua partita, con una lettura dell'azione che rivela intelligenza calcistica e senso del timing. dal 69' Magni s.v. Sfortunato, la sua gara dura appena due minuti. dal 71' Olivieri 6 - Più tentativi verso la porta, con il tiro a giro verso il secondo palo che sfiora il gol della vittoria. La sua presenza impensierisce costantemente la retroguardia ligure.

Shpendi 7 - Il tap-in preciso apre il match e la pressione costante sulla difesa avversaria genera spazi per tutti i compagni. La diagonale di destro nel secondo tempo innesca Berti per il raddoppio.

Cerri 6 - La grande occasione a tu per tu con Radunovic certifica la qualità delle sue giocate, ma l'efficacia realizzativa non è all'altezza del lavoro prodotto nell'arco della gara. dal 71' Corazza 5,5 - Nessun guizzo nello spezzone di gara avuto.

Michele Mignani 5 - Il Cesena produce calcio di qualità per lunghi tratti, ma la gestione dei momenti cruciali è lacunosa: la squadra subisce tre reti e l'infortunio immediato di Magni rende la ripresa ancora più complicata. Adesso è crisi e la zona playoff a rischio: la panchina traballa?

SPEZIA

Radunovic 7 - Decisivo con gli interventi su Berti e su Cerri nel primo tempo, poi ancora protagonista nei continui assedi romagnoli della ripresa. La sua reattività nelle situazioni di uno contro uno è la migliore garanzia per i liguri.

Ruggero 6 - Prestazione ordinata prima della sostituzione, con la fase difensiva affrontata con applicazione. La sua uscita rientra nel piano tattico di Donadoni per cambiare l'inerzia del match. dal 59' Vignali 6 - L'arrivo in campo contribuisce alla stabilizzazione difensiva nella fase in cui lo Spezia cerca la rimonta con determinazione e intensità crescente.

Mateju 6,5 - Puntuale nel fermare Ciervo con un fallo necessario e solido nella gestione dei duelli aerei per tutta la gara. La sua presenza è una delle garanzie principali della retroguardia ligure.

Bonfanti 7 - Due interventi fondamentali sulla conclusione di Shpendi e sulla combinazione Cerri-Shpendi evitano al Cesena di allungare il vantaggio. Partita di grande applicazione e senso della posizione.

Sernicola 7 - La giocata più preziosa della sua partita è il cross dalla destra per il colpo di testa di Aurelio: traiettoria millimetrica e timing perfetto per l'inserimento del compagno.

Adamo 6 - Buona applicazione nella costruzione del gioco nella prima parte della gara, con la sua uscita che arriva quando il risultato è già favorevole ai liguri. dall'83' Nagy s.v.

Romano 6 - Lavoro prezioso nella cerniera di centrocampo, con la fase di copertura che garantisce equilibrio alla squadra nei momenti di maggiore pressione romagnola nel corso della ripresa.

Bellemo 6,5 - L'assist per il primo gol di Artistico è la giocata più preziosa della sua gara: il lancio in profondità mette l'attaccante nelle condizioni ideali. L'ammonizione pesa sulla gestione della ripresa. dal 59' Comotto 6 - Affidabile nella fase difensiva durante la ripresa, con lo Spezia che nei minuti successivi al suo ingresso ribalta completamente l'andamento della gara.

Beruatto 5,5 - Poca incisività sulla fascia sinistra e uscita anticipata che certifica le difficoltà incontrate. La sua gara lascia poche tracce nei momenti chiave del match. dal 64' Aurelio 7 - Ex Cesena che punisce i suoi vecchi tifosi con un colpo di testa preciso e potente sul cross di Sernicola: decisivo al primo pallone toccato. Un ingresso da manuale.

Artistico 8 - Due reti e una prestazione che definisce la gara: il pallonetto nel primo tempo è di grande fattura tecnica, il gol della vittoria resiste al check del VAR. La sua qualità nei momenti decisivi è dominante.

Skjellerup 5,5 - Nessuna conclusione nello specchio della porta e il cartellino giallo rappresentano il punto più basso di una prestazione sotto le attese. La sostituzione è la conseguenza logica della sua prova opaca.

dal 64' Vlahovic 6,5 - La presenza fisica nell'area di rigore pesa sull'azione del gol della vittoria: il contatto con Amoran esaminato dal VAR viene ritenuto non irregolare e la rete è convalidata.

Roberto Donadoni 7 - Sull'orlo dell'esonero, la squadra sfodera una prestazione gagliarda. La lettura della partita è eccellente nella gestione dei cambi: Aurelio e Vlahovic entrano e decidono la gara. Lo Spezia ribalta un risultato complicato con carattere e intelligenza tattica.