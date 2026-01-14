"Non è una questione di soldi": il messaggio chiaro di Timber, seguito dalla Lazio

"Non si tratta di soldi, ma si tratta sempre di molte più condizioni. Non voglio entrare nei dettagli, perché non sono nemmeno sul tavolo. Quello che posso dire è che non si tratta mai solo di soldi". Così il centrocampista del Feyenoord, Quinten Timber ha chiarito la propria posizione in merito ai rumor di mercato che lo riguardano, nel corso di una intervista rilasciata a Voetbal International.

Il giocatore è a scadenza di contratto con il proprio club al 30 giugno 2026 ed ha fatto capire espressamente di valutare ancora tutte le ipotesi possibili: dal rinnovo di contratto con il club olandese alla partenza sul mercato, anche se non ha chiarito se sia pronto a partire anche in quello invernale.

Pur ammettendo la propria passione per il calcio inglese, ha poi menzionato anche la Serie A, spiegando che il suo sogno sia quello "di giocare all'estero", ma che "la Premier League non è necessariamente il mio sogno". "Ogni partita lì è una vera battaglia ed emozionante" - ha aggiunto nel corso dell'intervista - ". Se il mio futuro è in Inghilterra? La Premier League è il campionato che seguo più intensamente, ma guardo anche la Serie A e la Bundesliga", ha spiegato.