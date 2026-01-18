"Non so quanto rimarrò in Italia": Dybala, futuro incerto. Tra la Roma e un addio a zero

Se Malen ha rubato la scena, le luci della ribalta però vanno condivise con chi ha confezionato l'assist per il suo primo gol. Oltre ad essere andato anche a segno contro il Torino per chiudere il match 2-0 con vittoria della Roma. Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, attaccante argentino che sulla trequarti e a tu per tu con i granata ha dato spettacolo con colpi di genio e giocate a rompere gli equilibri. Sfoggiando anche un'intesa innata con il neo arrivato olandese.

Premiato come MVP della partita da gol e assist, che lo rendono il primo giocatore straniero a prendere parte ad almeno 200 gol nelle ultime 20 stagioni di Serie A dalla stagione 2006/07. Eppure, a 32 anni e con il contratto in scadenza, il futuro è un tema troppo importante del quale non parlare: "L'Italia per me è qualcosa di unico, rappresenta quasi metà della mia vita. La prossima sarà la partita numero 600 della mia carriera, ho vissuto tantissime cose e questo paese sarà sempre speciale per me. Non so quanto rimarrò, ma me la godo fino al massimo".

Dybala percepisce uno stipendio corposo dalla Roma, di oltre 6 milioni di euro netti a stagione, con contratto tuttavia in scadenza il 30 giugno del 2026. Del rinnovo però non ve n'è traccia nemmeno a sei mesi dalla deadline. Infatti, come rivelato da TMW negli ultimi giorni, in caso di un'offerta ritenuta congrua la Roma valuterebbe la cessione della Joya anche in questa finestra di gennaio. Ci sono già state prime avances per il fantasista, da Brasile e Arabia Saudita.