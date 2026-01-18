Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Dybala sogna: "Non siamo lì per caso, ora avanti con umiltà"

Roma, Dybala sogna: "Non siamo lì per caso, ora avanti con umiltà"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:23Serie A
Giuseppe Lenoci

Un assist e un gol per Paulo Dybala, deciso quest'oggi nella sfida della Roma contro il Torino. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Non mi ero accorto del possibile cambio, meno male che ha aspettato [ride ndr]. Noi abbiamo una bellissima squadra, abbiamo giocatori forti e un allenatore importante. Non siamo lì per caso, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e sono arrivati giocatori importanti per arrivare nei primi quattro posti. Malen? Un gran giocatore, ha fatto uno stop importante ed è stato decisivo. Sono da quindici anni in Serie A, se guardo indietro sono successe tante cose: non so quanto resterò qui in Italia, ma me lo godo al massimo".

Articoli correlati
Roma, Malen in gol all'esordio: "Mi sono divertito oggi, con Dybala c'è intesa" Roma, Malen in gol all'esordio: "Mi sono divertito oggi, con Dybala c'è intesa"
Dybala, prima l'assist e poi il gol 84 giorni dopo l'ultima volta: la Roma allunga... Dybala, prima l'assist e poi il gol 84 giorni dopo l'ultima volta: la Roma allunga 2-0 sul Torino
L'apertura de Il Romanista: "Gioca Malen. Rinnovi: Pellegruni sì, Dybala no" L'apertura de Il Romanista: "Gioca Malen. Rinnovi: Pellegruni sì, Dybala no"
Altre notizie Serie A
Roma, Rensch: "Champions? Noi ci crediamo. Io e Malen siamo grandi amici" Live TMWRoma, Rensch: "Champions? Noi ci crediamo. Io e Malen siamo grandi amici"
Lecce, Sticchi Damiani: "Mercato? Già centrato tre obiettivi per presente e futuro"... Lecce, Sticchi Damiani: "Mercato? Già centrato tre obiettivi per presente e futuro"
Torino, Baroni: "Potevamo pareggiare, ma abbiamo preso il 2-0. Rinforzi? Siamo attenti"... Live TMWTorino, Baroni: "Potevamo pareggiare, ma abbiamo preso il 2-0. Rinforzi? Siamo attenti"
Milan-Lecce, in ballo il futuro di Camarda. Tare: "Ne parleremo dopo la partita" Milan-Lecce, in ballo il futuro di Camarda. Tare: "Ne parleremo dopo la partita"
Torino, Tameze: "C'è stanchezza, la vittoria in casa arriverà presto" Torino, Tameze: "C'è stanchezza, la vittoria in casa arriverà presto"
Torino, Tameze: "E' mancata efficacia in area di rigore. Rinnovo? Non ne stiamo parlando"... Live TMWTorino, Tameze: "E' mancata efficacia in area di rigore. Rinnovo? Non ne stiamo parlando"
Roma, Gasperini: "Malen? Me lo aspettavo così, è l'ideale per il nostro gioco" Live TMWRoma, Gasperini: "Malen? Me lo aspettavo così, è l'ideale per il nostro gioco"
Torino, Baroni: "Troppo attendisti". Sul mercato: "Qualcosa faremo. Vediamo soluzioni"... Torino, Baroni: "Troppo attendisti". Sul mercato: "Qualcosa faremo. Vediamo soluzioni"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
3 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
4 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
5 Serie A, 21^ giornata LIVE: Lazio con Taylor e Ratkov dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini colpito: "Se mettiamo in condizione Malen, questo fa tanti gol..."
Immagine top news n.2 Com'è andato l'esordio di Donyell Malen con la maglia della Roma
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Roma, sorpasso alla Juve. Ora è zona Champions
Immagine top news n.4 Roma, con Malen e Dybala sì che si ragiona: Torino affondato 2-0, sale in zona Champions
Immagine top news n.5 Napoli, svolta sul mercato in uscita: Lang verso il Galatasaray, accordo col Nottingham per Lucca
Immagine top news n.6 Milan-Lecce, formazioni ufficiali: Jashari in regia, riecco Pulisic. Chance per Estupinan
Immagine top news n.7 Cosa succede al Bologna in casa? Due mesi fa l'ultima gioia in A, poi la caduta libera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Rensch su Malen: "Lo reputo un Top Player, contento sia qui"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Rensch: "Champions? Noi ci crediamo. Io e Malen siamo grandi amici"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Sticchi Damiani: "Mercato? Già centrato tre obiettivi per presente e futuro"
Immagine news Serie A n.4 Torino, Baroni: "Potevamo pareggiare, ma abbiamo preso il 2-0. Rinforzi? Siamo attenti"
Immagine news Serie A n.5 Milan-Lecce, in ballo il futuro di Camarda. Tare: "Ne parleremo dopo la partita"
Immagine news Serie A n.6 Torino, Tameze: "C'è stanchezza, la vittoria in casa arriverà presto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Contento della vittoria. Abbiamo attraversato bene il momento difficile"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "La classifica parla, ma la partita di oggi dice altro"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi ammette: "Bisogna migliorare nel chiudere le partite"
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Segre la decide ancora, Mateju disastroso
Immagine news Serie B n.5 Serie B, al Palermo basta Segre: 1-0 allo Spezia e quarto posto consolidato
Immagine news Serie B n.6 Padova, Belli: "Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Lotteremo per la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, torna a vincere l'Inter U23, cade il Ravenna. Pari Renate-Albinoleffe
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Aronica: "Prestazione che mi emoziona. Settimana decisiva, la società faccia chiarezza"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, nuovo cambio in panchina: Tesser verso l'esonero. Può tornare Marino
Immagine news Serie C n.4 Foggia, nuovo innesto in difesa: dal Trapani arriva il terzino Giron. Il comunicato
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Il gol nel recupero è un segnale della nostra mentalità vincente"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Vicenza vince in extremis e allunga. Al Gubbio il derby umbro. Poker del Trapani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Triestina, Tesser: "I ragazzi hanno dato tutto, una situazione così non mi era mai capitata"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Tre punti importanti, felice di aiutare la squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Milinkovic regala all'Inter il derby d'Italia. Colpo Ternana in coda
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Girelli dall'inizio. C'è Bugeja con Wullaert
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Corelli regala il successo alla Roma: 2-1 sul Sassuolo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)