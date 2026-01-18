Roma, Dybala sogna: "Non siamo lì per caso, ora avanti con umiltà"
Un assist e un gol per Paulo Dybala, deciso quest'oggi nella sfida della Roma contro il Torino. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Non mi ero accorto del possibile cambio, meno male che ha aspettato [ride ndr]. Noi abbiamo una bellissima squadra, abbiamo giocatori forti e un allenatore importante. Non siamo lì per caso, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e sono arrivati giocatori importanti per arrivare nei primi quattro posti. Malen? Un gran giocatore, ha fatto uno stop importante ed è stato decisivo. Sono da quindici anni in Serie A, se guardo indietro sono successe tante cose: non so quanto resterò qui in Italia, ma me lo godo al massimo".
