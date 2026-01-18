Com'è andato l'esordio di Donyell Malen con la maglia della Roma

Gian Piero Gasperini lo aveva detto chiaramente alla vigilia: Donyell Malen era pronto. E il campo gli ha dato ragione. All’Olimpico Grande Torino, all’esordio assoluto con la maglia della Roma, l’attaccante olandese si è presentato nel modo migliore possibile, segnando subito e risultando determinante nel successo per 2-0 contro il Toro. Nessun periodo di rodaggio, nessun inserimento graduale: Malen è entrato immediatamente nei meccanismi giallorossi, confermando le sensazioni positive dell’allenatore. Finalmente soddisfatto del mercato di Massara.

La sua partita è stata un concentrato di intensità, lucidità e qualità. Schierato dal primo minuto, Malen ha attaccato con continuità la linea difensiva granata, alternando movimenti in profondità a smarcamenti intelligenti tra le linee. Il gol del vantaggio nasce proprio da una lettura perfetta dell’azione: Malen anticipa il diretto avversario, riceve in area e batte Paleari con la freddezza di un centravanti navigato. Non solo la rete: l’olandese dialoga con i compagni, crea spazi e sfiora anche la doppietta, dando sempre la sensazione di poter fare male. Meritatissima la standing ovation del settore ospiti al momento del cambio, al minuto 76.

La pagella di TMW certifica l’impatto immediato di Malen

Malen 7,5 – Gasperini non ha avuto dubbi nel lanciarlo subito titolare e la scelta è stata premiata. Segna alla prima occasione utile, si muove con intelligenza e mostra un’intesa sorprendente con il reparto offensivo. Guizzi, personalità e concretezza: esce tra gli applausi, lasciando la sensazione di un acquisto già centrale nel progetto.