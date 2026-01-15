Non solo acquisti per il Cagliari. Angelozzi: "Valutiamo le cessioni di Prati e Di Pardo"

Il Cagliari si prepara a rinforzare il proprio reparto di centrocampo con il ritorno di Ibrahim Sulemana, che preleverà dall'Atalanta via Bologna sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non solo gli acquisti, però, perché in questo mercato di gennaio i sardi dovranno fare anche qualche cessione.

Questo almeno è quanto traspare dalle dichiarazioni delle scorse ore di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, intervistato dall'emittente locale Radiolina. Ha detto, infatti, il dirigente degli isolani a tal proposito: "Di Pardo e Prati sono giocatori richiesti e per questo stiamo facendo dei ragionamenti. Non vogliamo fare acquisti affrettati e poi trovarci, tra 20 o 30 giorni, con i giocatori rientrati e creare confusione. Dobbiamo essere convinti di ogni scelta e stiamo valutando anche eventuali cessioni". Su Prati, vale la pena di ricordarlo, c'è il Torino, che potrebbe offrire in cambio Anjorin.

In generale, comunque, il focus del Cagliari per questo mercato di gennaio è sul centrocampo. La conferma arriva anche qui dalle parole di Angelozzi, che spiega come gli isolani siano intenzionati a non fermarsi con Sulemana: "Abbiamo bisogno di due centrocampisti. In questo momento ci mancano dei giocatori importanti che sono infortunati, abbiamo sfortuna anche con Belotti. Per questo vogliamo intervenire sul mercato prendendo due centrocampisti".

