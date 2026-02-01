Napoli su Juanlu Sanchez? Almeyda: "Lo vedo improbabile, non ci sono ancora offerte"

Nelle ultime ore, il nome di Juanlu Sanchez è tornato di moda in orbita Napoli. Di questa possibile cessione ha parlato Matias Almeyda, tecnico del Siviglia: "Lo vedo improbabile, perché mancano poche ore e da quello che ho capito non ci sono ancora offerte. Sono un allenatore e - come riporta Marca - alleno i giocatori che ho a disposizione.

Ho detto che non ho scuse e che sto al fianco dei miei giocatori fino alla morte. Per me, sono loro. E stanno dando il massimo in ogni allenamento, sono impegnati, si incoraggiano a vicenda e credo che stiano riconoscendo il momento, lo stiano accettando con carattere e, infatti, in queste ultime due partite, abbiamo dimostrato di essere all'altezza della frase che viene spesso pronunciata: 'Il Siviglia non si arrende mai'. Beh, questa è una frase che deve essere messa in pratica, non solo parole vuote. E lo stiamo facendo in campo e, si spera, continuerà così. Non ci siamo arresi, non ci arrenderemo e continueremo a lottare fino alla fine".