Zanoli e l'asse con Zaniolo: "È un bravo ragazzo e spero che torni in Nazionale"

Successo esterno per l'Udinese, che con il 2-1 a domicilio del Torino di ieri sera chiude il suo cammino nel girone d'andata di questa Serie A al 10° posto con 25 punti raccolti. Al termine della partita l'esterno bianconero Alessandro Zanoli ha parlato ai microfoni di DAZN.

Di seguito le parole di Zanoli successive a Torino-Udinese 1-2: "Tre punti importantissimi, dovevamo portare a casa il risultato dopo tre partite senza vittoria. L'asse con Zaniolo? Sono felice di avergli fatto fare il gol. È un bravo ragazzo e spero che torni in Nazionale, che è anche un mio obiettivo. Le statistiche sono importanti e sono felice di aver fatto un altro assist. Giocando ogni partita metto minuti nelle gambe e aumento la condizione fisica. Ci manca quel pizzico di continuità per poter guardare in alto. Già dalla prossima dobbiamo fare nuovamente i tre punti con il Pisa".

Quella di ieri sera di Zanoli allo stadio Olimpico Grande Torino è stata una prestazione più che sufficiente. Voto 6,5 per il laterale dell'Udinese nelle pagelle di TMW, con la seguente motivazione: "Sulla sua corsia di competenza soffre in avvio contro Aboukhlal, ma poi gli prende le misure e nel complesso vince il duello. Suo l'assist per il vantaggio di Zaniolo".