TMW Non solo Inter: su Mlacic dell'Hajduk c'è anche il Como di Fabregas

L'Inter è ottimista nella corsa al giovane Branimir Mlacic ma finché non chiuderà la trattativa con l'Hajduk Spalato per il diciottenne, già punto fermo della squadra croata, non potrà dirsi tranquilla. Perché a livello internazionale ci sono tante società sul ragazzo, tra queste anche il Barcellona che proprio di recente ha battuto i nerazzurri per un altro giocatore dal profilo, costi e status ben diverso come Joao Cancelo preso dall'Al Hilal di Simone Inzaghi. E' arrivata proposta ufficiale ieri da parte dell'Inter. Basterà?

La storia di Mlacic è certamente diversa ma è chiaro che il 2007 sia attenzionato da molti. Perché ha giocato, con qualità e da protagonista, 14 partite in Supersport HNL, perché si è visto in azione in Coppa e anche nella strada verso la Conference dell'Hajduk. Nel corso delle settimane, è stato visionato da mezza Europa: segnalate sulle sue tracce un po' tutte, dal Newcastle al Borussia Dortmund, dal Marsiglia al Barcellona. L'Inter ha provato e sta provando a portarsi avanti per il centrale difensivo di Spalato, centonovantadue centimetri di sostanza e qualità.

Chi sta però provando proprio in questi giorni a effettuare il sorpasso è il Como. Che con la sua rete scouting è profondamente attento ai talenti più interessanti del Vecchio Continente (e non solo) come il croato Mlacic.