L'Atletico pensa a Brandt per sostituire Griezmann: concorrenza di Arsenal e Inter

L’Atletico Madrid ha già individuato un nome in cima alla lista per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione: Julian Brandt. Il centrocampista offensivo del Borussia Dortmund, 29 anni, è in scadenza di contratto e ha già comunicato la propria intenzione di non rinnovare, aprendo così a un possibile trasferimento a parametro zero.

Una situazione che ha acceso l’interesse dei colchoneros, intenzionati a rinnovare profondamente la propria trequarti soprattutto in vista dell’addio certo di Antoine Griezmann. Come sottolinea Marca, Brandt viene considerato un profilo ideale per raccoglierne, almeno in parte, l’eredità tecnica: può agire da trequartista centrale, ma anche sugli esterni, garantendo qualità, inserimenti e soluzioni offensive. Dietro l’operazione c’è il lavoro del direttore sportivo Mateu Alemany, già attivo su più fronti di mercato; il dirigente spagnolo sta monitorando da vicino la situazione del giocatore tedesco, consapevole che la concorrenza sarà agguerrita, con club come l’Arsenal e l'Inter pronti a inserirsi nella corsa.

La scelta di Brandt di non prolungare con il Borussia Dortmund è stata ufficializzata dal club tedesco nelle scorse settimane. Il giocatore sta vivendo una stagione positiva: 11 gol e 3 assist in 37 partite, confermando la sua capacità di incidere pur partendo spesso dalla linea dei centrocampisti. Numeri che si inseriscono in una carriera di alto livello tra Dortmund e Bayer Leverkusen; un profilo esperto e nel pieno della maturità calcistica, che l’Atlético considera una possibile pedina chiave per il futuro.