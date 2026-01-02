Non solo Zirkzee e Raspadori, la Roma punta anche Schjelderup e sogna Chiesa

La Roma nelle ultime settimane si è mossa in silenzio per cercare giocatori in grado di rinforzare la rosa. Oltre ai nomi di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, sono tornati di moda anche quelli di Andreas Schjelderup e Federico Chiesa, che aiuterebbero non poco i giallorossi a completare il 3-4-2-1 fatto di velocità e qualità. Resta da capire chi potrebbe fare spazio all'italiano, ma, qualora tornasse sui suoi livelli, è facile ipotizzare che non faticherebbe a trovare minuti. L'ex Fiorentina si è stancato di stare in panchina al Liverpool e punta a ritrovare smalto verso il Mondiale.

Il classe 2004 invece non sta giocando molto al Benfica, ma è considerato uno dei talenti più puri della generazione d'oro del calcio scandinavo. Per lui l'approdo in Serie A è la priorità, malgrado il forcing da parte del Besiktas. La formula con cui verrebbe imbastita l'operazione è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Influisce però sulla trattativa anche la condanna a 14 giorni di carcere che ha subito dal Tribunale di Copenaghen per la diffusione di un video sessualmente esplicito raffigurante minorenni.