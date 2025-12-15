Noslin: "Il gol a Parma lo dedico a me stesso. Ho lavorato molto sulla preparazione fisica"

Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, commentando il gol che ha segnato contro il Parma: "Sono veramente felice, ho lavorato molto sulla mia preparazione fisica andando tutti i giorni in palestra e oggi si vedono i risultati. Sono contento di esserci riuscito. Sono rimasto calmo e sono felice di aver segnato".

A chi lo dedica?

Il gol lo dedico a me stesso. Ho lavorato duramente per lasciare il segno. Per me è importante sfruttare ogni momento. Sono contento di aver aiutato la squadra a raggiungere la vittoria".

Una canzone per la rete segnata a Parma?

"In questo periodo sto ascoltando musica olandese e americana. Direi Broederliefde, che è nella playlist di Spotify che ascolto prima di giocare".