Lazio, Noslin: "Per me è stato un anno molto difficile, festeggerò con i compagni"
La Lazio sbanca al Tardini al termine di una partita folle. Nonostante la doppia inferiorità numerica, Tijjani Noslin segna e manda al tappeto il Parma. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN al termine della sfida:
Sei determinante nei finali:
“Per me questo anno è molto difficile, sono entrato poche volte e avere minuti è sempre importante. Oggi i tre punti sono molto importanti”.
Come festeggi stasera?
“Tutti insieme con i compagni, sono tre punti importanti”.
