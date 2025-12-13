Lazio, Noslin: "Per me è stato un anno molto difficile, festeggerò con i compagni"

La Lazio sbanca al Tardini al termine di una partita folle. Nonostante la doppia inferiorità numerica, Tijjani Noslin segna e manda al tappeto il Parma. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN al termine della sfida:

Sei determinante nei finali:

“Per me questo anno è molto difficile, sono entrato poche volte e avere minuti è sempre importante. Oggi i tre punti sono molto importanti”.

Come festeggi stasera?

“Tutti insieme con i compagni, sono tre punti importanti”.