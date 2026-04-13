Porto, Sporting, Benfica: la lunga volata verso il titolo. I calendari a confronto

La corsa al titolo della Liga Portugal resta apertissima ma, dopo l’ultima giornata, il quadro in vetta non ha subito scossoni. Porto, Sporting e Benfica hanno infatti vinto le rispettive partite, mantenendo invariati i distacchi in classifica e lasciando la lotta per il titolo completamente aperta nelle ultime giornate

Il Porto continua a guidare il campionato con 76 punti in 29 partite, forte di un margine di cinque lunghezze sullo Sporting, secondo a quota 71 ma con una gara ancora da recuperare. Più staccato il Benfica, terzo a 69 punti dopo 29 incontri, ma ancora pienamente in corsa grazie allo scontro diretto che lo attende proprio contro i rivali di Lisbona. Il calendario delle ultime giornate promette un finale ad altissima tensione. Il Porto è favorito: la squadra di Farioli dovrà affrontare il Tondela in casa, poi l’Estrela in trasferta, l’Alverca tra le mura amiche, l’AVS fuori casa e infine il Santa Clara.

Lo Sporting, oltre al recupero contro il Tondela, affronterà un percorso molto impegnativo che include la sfida interna proprio contro il Benfica, oltre a match contro AVS, Vitória, Rio Ave e Gil Vicente. Per il Benfica, invece, il momento decisivo sarà proprio il derby in trasferta contro lo Sporting, seguito dalle sfide contro il Moreirense, il Famalicão e il Braga.

Con queste premesse, il prossimo turno - e in particolare il derby di Lisbona - si annuncia come un vero crocevia della stagione, capace di indirizzare in maniera decisiva la corsa al titolo portoghese.