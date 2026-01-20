Nottingham Forest su Olivera, no del Napoli a 15 milioni. E il Pisa ci prova per Lucca

Il Napoli lavora con grande dinamismo e sulla duplice direttrice in questa finestra di calciomercato di gennaio. Dovendo cedere per poter acquistare, gli azzurri della Campania si stanno attivando nel piazzare altrove alcuni elementi poco utilizzati da Conte o comunque usciti dalle sue idee, come per esempio Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Per il mercato del Napoli tutto ruota attorno a questi due, ricorda anche l'edizione di oggi di Tuttosport. Per quanto riguarda Lang, la fumata bianca per il passaggio al Galatasaray sembra ormai in vista, considerando che c'è l'accordo tra club per un prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (30). Più intricata la situazione attorno a Lucca, sottolinea il quotidiano, visto che il Nottingham Forest ha sì l'intesa col Napoli per 1 milione di euro per l'onere del trasferimento temporaneo e un diritto di riscatto da 35 milioni.

Il punto è che Lucca preferirebbe rimanere a giocare in Italia, anche se fin qui una reale e concreta apertura per il suo acquisto è arrivata solo dal Pisa, che lo riprenderebbe volentieri. Il Nottingham Forest dal canto suo ha intanto messo nel mirino un altro profilo del Napoli, quello del laterale mancino di nazionalità uruguaiana Mathias Olivera. Gli inglesi hanno offerto 15 milioni di euro, il Napoli per privarsene adesso ne chiede però 22.