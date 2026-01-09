Lazio, Tavares resta in uscita: contatti anche con Zenit e Besiktas

Continua la rivoluzione in casa della Lazio. Lo sblocco del mercato invernale ha dato il via ad una serie di operazioni in entrata ed in uscita che potrebbero cambiare in maniera decisamente rilevante il volto della squadra di Maurizio Sarri, fra qualche settimana. Salutati Castellanos e Guendouzi, il prossimo a partire potrebbe essere Nuno Tavares, il cui nome resta fra quelli dei possibili partenti.

Di recente è circolato dell'interesse da parte dell'Al Ittihad per l'esterno portoghese, ma non ci sarebbe solamente la squadra allenata da Sergio Conceicao sul suo profilo. Secondo quanto riporta La Repubblica (edizione Roma) oggi in edicola infatti l'esterno avrebbe cominciato a trattare anche con il club turco del Besiktas e con quello russo dello Zenit San Pietroburgo.

L'ex giocatore di Arsenal, Nottingham Forest e Marsiglia in questa stagione in questa prima parte di annata ha collezionato 9 presenze, delle quali solamente 7 da titolare. Fermo per un problema muscolare a cavallo fra ottobre e novembre (quando ha dovuto saltare 4 gare di campionato), è rimasto invece in panchina per 6 partite, fra le quali le ultime 5 giocate dai biancocelesti. Per lui anche 19 minuti giocati in Coppa Italia, nella vittoria contro il Milan dello scorso 4 dicembre.