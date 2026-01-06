Nuno Tavares ai saluti: ricca offerta dall'Al Ittihad, ma la Lazio borbotta. Vuole di più

Castellanos ha già raggiunto il West Ham, Guendouzi è sul piede di partenza. Alla Lazio si respira aria di rivoluzione, mentre Maurizio Sarri reclama a gran voce acquisti a gennaio. Ma alcuni giocatori "vogliono partire", su stessa ammissione del comandante biancoceleste, e in questo senso si riscontrano due nomi precisi: Nuno Tavares e Christos Mandas.

Focus sul terzino sinistro portoghese. Dopo una stagione da assoluto protagonista non solo con la maglia della Lazio ma anche in Serie A, è stato offerto al Fenerbahce. E sarebbe solo uno dei club al quale l'ex Arsenal sarebbe stato proposto. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, l’Al-Ittihad ha presentato un contratto vantaggioso al giocatore classe 2000, ma il club capitolino non sarebbe dello stesso avviso in quanto a cifre presentate per l'acquisto del cartellino.

In pratica al di sotto dei 10 milioni di euro. Non esattamente in linea con le attese del patron biancoceleste, consapevole anche di dovere il 35% della futura rivendita di Tavares ai Gunners. La stagione attuale, però, certifica la svalutazione del giocatore: solo 10 presenze stagionali complessive e un solo assist in Coppa Italia. Distante anni luce dagli oltre 2000 minuti della scorsa stagione con tanto di 9 passaggi vincenti.