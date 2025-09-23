Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Nuova avventura per Matteo Tognozzi: l'ex Juventus nominato ds del Rio Ave

Nuova avventura per Matteo Tognozzi: l'ex Juventus nominato ds del Rio Ave
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 15:11
di Simone Bernabei

Nuova avventura professionale per Matteo Tognozzi, dirigente ex fra le altre della Juventus che in queste ore è stato annunciato come nuovo direttore sportivo del Rio Ave.

Questo il comunicato del club portoghese in merito: "Rio Ave Futebol Clube è lieto di annunciare l'ingaggio di Matteo Tognozzi come nuovo direttore sportivo del club. Matteo, 38 anni, è italiano e vanta una vasta esperienza nel calcio internazionale, con una carriere dedicata alla gestione sportiva e allo scouting.

La sua esperienza più recente è stata quella di direttore sportivo del Granada tra il 2023 e il 2025. Il suo curriculum include anche incarichi con Zenit, Amburgo, Bayer Leverkusen e Juventus. Crediamo che l'esperienza di Matteo Tognozzi nel reclutamento di nuovi talenti e nella gestione sportiva ai massimi livelli del calcio europeo possa apportare valore al progetto e alla struttura del Rio Ave, quindi siamo lieti di vedere Matteo iniziare il suo incarico con effetto immediato".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
