Ufficiale Nuova avventura per Matteo Tognozzi: l'ex Juventus nominato ds del Rio Ave

Nuova avventura professionale per Matteo Tognozzi, dirigente ex fra le altre della Juventus che in queste ore è stato annunciato come nuovo direttore sportivo del Rio Ave.

Questo il comunicato del club portoghese in merito: "Rio Ave Futebol Clube è lieto di annunciare l'ingaggio di Matteo Tognozzi come nuovo direttore sportivo del club. Matteo, 38 anni, è italiano e vanta una vasta esperienza nel calcio internazionale, con una carriere dedicata alla gestione sportiva e allo scouting.

La sua esperienza più recente è stata quella di direttore sportivo del Granada tra il 2023 e il 2025. Il suo curriculum include anche incarichi con Zenit, Amburgo, Bayer Leverkusen e Juventus. Crediamo che l'esperienza di Matteo Tognozzi nel reclutamento di nuovi talenti e nella gestione sportiva ai massimi livelli del calcio europeo possa apportare valore al progetto e alla struttura del Rio Ave, quindi siamo lieti di vedere Matteo iniziare il suo incarico con effetto immediato".