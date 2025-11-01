Nuova vita per Toma Basic: da escluso e partente a uomo più pericoloso. E il futuro...

In casa Lazio Toma Basic è l’emblema del riscatto. Da giocatore ai margini, quasi dimenticato, è diventato uno dei protagonisti della nuova squadra di Maurizio Sarri. Il gol alla Juventus non è stato un episodio isolato, ma il segnale di una rinascita, perché il croato è oggi l’uomo più pericoloso in zona offensiva, con quattro tiri nello specchio nelle ultime due partite, più di qualsiasi altro compagno, evidenzia il Corriere dello Sport.

Contro il Pisa ha confermato la crescita: ordine, corsa e inserimenti continui. Dalla mezzala si è trasformato nell’“attaccante mascherato” di Sarri, capace di alternare recuperi e costruzione, e di mantenere alta l’intensità. Quando è uscito dopo 58 minuti, la squadra si è abbassata e il palleggio ha perso lucidità, segno di quanto sia ormai centrale nel gioco biancoceleste.

Solo poche settimane fa era fuori dai piani tecnici, tra gli “esclusi” e i possibili partenti. Ora, invece, si è ripreso il suo spazio e anche il futuro: il contratto scade a giugno e potrà scegliere se restare o cambiare aria. Il Sassuolo e il Torino lo seguono, ma Sarri potrebbe chiedere di trattenerlo. A 28 anni, Basic ha riaperto il suo percorso.