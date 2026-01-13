Obiettivo Mingueza per la Juventus. Ieri Ottolini era a Siviglia per osservarlo

Tra i nomi accostati in queste ultime ore alla Juventus trova un posto anche Oscar Mingueza (26 anni), polivalente difensore che nelle idee del club bianconero deve andare a sostituire nell'organico a disposizione di Spalletti il deludente Joao Mario, al momento non proprio al centro delle voci per un trasferimento in uscita. Per lui c'è stato giusto qualche sondaggio dalla Turchia, ma questo non frena comunque la Signora nel cercare nuovi profili.

Uno è appunto Mingueza, in scadenza con il Celta Vigo al prossimo 30 giugno e osservato di persona ieri sera dal direttore sportivo Ottolini nella partita vinta 1-0 dalla sua squadra sul campo del Siviglia. Con una curiosità finale, tra l'altro, visto che non è la prima volta che Mingueza viene accostato alla Juventus: già nel 2022 i dirigenti bianconeri, infatti, lo avevano cercato.

Mingueza in questa prima parte di stagione ha messo insieme 22 presenze tra campionato spagnolo, Coppa del Re e Europa League con il Celta Vigo, totalizzando 1484 minuti in campo. Ieri sera, nella partita di Liga a Siviglia, è sceso in campo da titolare e rimasto dentro fino in fondo, venendo ammonito all'89'.