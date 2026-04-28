La Roma parla brasiliano sugli esterni: il preferito è Dodo, anche Carlos Augusto in lista

Wesley il fattore X della Roma: quando c'è lui la squadra vola e anche a Bologna ha fatto vedere di cosa sia capace appena rientrato dall'infortunio. Un rendimento testimoniato anche dai numeri non solo i suoi - 4 centri alla prima stagione in Serie A è un bottino piuttosto invidiabile - ma anche della squadra quando lui è in campo, che crea più occasioni (2,33 contro le 0,86 quando è rimasto fuori), tira più in porta (11.4 tiri a 11) e segna di più (1.44 gol a 1.29).

Nonostante fosse stato comprato in estate per la fascia destra, Wesley si è ritagliato un ruolo da protagonista a sinistra, complici i problemi fisici accusati per tutto l'anno da Angelino e un impatto con la Serie A molto al di sotto delle aspettative di Tsimikas, che in estate tornerà a Liverpool. Per questo motivo Gasperini starebbe pensando di dirottare definitivamente l'ex Flamengo sulla corsia mancina, tanto che i nomi al momento sul taccuino della Roma per rinforzare quelle zone di campo sono per lo più destri.

Come riferito da Il Messaggero, il sogno resta Dodo, i cui dialoghi con la Fiorentina sono fermi per un rinnovo di contratto che scadrà nel 2027. L'alternativa porta a Belghali del Verona, da tempo seguito anche da Inter e Juventus. Sulla corsia sinistra, invece, piace da tempo un altro viola come Niccolò Fortini, canterano classe 2006 autore di un campionato piuttosto in ombra dopo essersi messo in mostra la scorsa stagione con la Juve Stabia, e Carlos Augusto dell'Inter.