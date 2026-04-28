Juventus, Vlahovic pronto per le ultime 4 partite. E può riprendere anche la trattativa sul rinnovo

In casa Juventus c'è grande attenzione verso le ultime 4 partite di campionato, con l'obiettivo di mantenere (almeno) il quarto posto e raggiungere così la qualificazione alla prossima Champions League. Per farlo, Luciano Spalletti avrà a disposizione un'arma in più, ovvero quel Dusan Vlahovic che si è rivisto in campo negli ultimi minuti del match contro il Milan.

Parallelamente, scrive oggi Tuttosport, potrebbe anche ripartire la lunghissima trattativa legata al rinnovo del centravanti serbo che resta in scadenza al termine di questa stagione. Nelle scorse settimane si era parlato di apertura da entrambe le parti al prolungamento, salvo poi bloccarsi su distanze economiche e poi sull'infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dai campi.

Ora il momento potrebbe essere quello giusto per riprendere i discorsi, con la Juventus che comunque non ha intenzione di andare oltre una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione, probabilmente con un biennale. Da capire come reagiranno Vlahovic ed il suo entourage, forti anche degli interessi manifestati di Bayern Monaco e Milan che aspettano sviluppi eventuali pronti, nel caso, a muoversi per il prossimo anno. Intanto, lo stesso Spalletti ha già fatto capire di volerlo coinvolgere a pieno in questo finale di campionato: "Ci può creare uno sbocco importante in queste ultime partite".