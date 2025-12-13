Torino, Baroni non dimentica Vagnati: "Sono dispiaciuto, con lui ho un ottimo rapporto"

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese valido per la 15^ giornata di Serie A.

Questa vittoria toglie tanti pensieri?

"Una partita che la squadra voleva, complimenti ai ragazzi. Abbiamo recuperato dei giocatori importanti e uno spirito da Toro. Dobbiamo migliorare, c'è tanto lavoro da fare e la squadra ha giocato con personalità".

Il Toro si è portato la serata dalla sua parte?

"Assolutamente, serviva una partita di energie e spessore e la squadra l'ha centrata. Abbiamo avuto rientri importanti e tutti si sono battuti con grande spirito".

Si è visto il Torino di Baroni?

"Nello spirito sì, ma possiamo migliorare ancora tanto".

Come ha vissuto questa settimana, con il cambio dirigenziale?

"Sono dispiaciuto, è stata una scelta della società. Con Vagnati ho un ottimo rapporto, ma il Toro è davanti a tutto. Abbiamo affrontato questa settimana con il focus sulla partita, perché dovevamo darci delle risposte sul campo, e i ragazzi l'hanno fatto".

Oggi si è vista anche più praticità.

"Abbiamo fatto le prime partite con squadre complicate e la squadra ha fatto anche vittorie importanti, poi c'è stato uno stop dovuto anche a degni infortuni. Quello che conta è creare la base, poi l'altezza la vedremo più avanti. Oggi serviva una prestazione da Toro".