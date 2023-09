Oggi Juventus-Lazio, i convocati di Sarri: prima chiamata per Mandas, out Basic

vedi letture

Maurizio Sarri ha convocato 23 calciatori per la partita delle 15 contro la Juventus. Confermata la presenza del nuovo portiere Mandas, alla prima chiamata con i biancocelesti. Forfait invece per Basic, che non figura nell'elenco diramato dal tecnico per la quarta giornata di campionato. Di seguito la lista completa:

Portieri: Sepe, Mandas, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Lazzari, Cataldi, Rovella

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni, Pedro