Coppa Italia Serie C, Quarti di Finale: roboante parziale della Ternana. Ok Potenza e Renate

Mercoledì di calcio per la Serie C che, in attesa della 18ª giornata, vede in campo i Quarti di Finale della Coppa Italia di categoria, che daranno i nomi delle quattro semifinaliste: gare, quelle odierne, che hanno preso il via alle ore 18:00.

Stante il citato orario, sono da poco conclusi i primi tempi dei quattro confronti, che si giocheranno - lo ricordiamo - in gara secca: in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari, esattamente come accaduto negli step precedenti. A ogni modo, tornando al rettangolo verde, roboante il primo tempo della Ternana, che sta stendendo l'Union Brescia, ma in vantaggio va anche il Potenza sul Crotone; corsaro invece il Renate, sul campo del Ravenna. L'unico pari dopo i primi 45', al 'Piola' di Vercelli.

Di seguito, il resoconto del turno:

Risultati parziali dopo 45'

Potenza-Crotone 1-0

37' Bruschi

Pro Vercelli-Latina 0-0

Ravenna-Renate 0-1

41' Bonetti

Ternana-Union Brescia 3-0

25' Leonardi, 30' e 35' Pettinari

Intanto, riportiamo anche il programma dei successivi step della competizione, con gli accoppiamenti delle semifinali che non sono ancora stati stabiliti (a partire da questo step, ci saranno gare di andata e ritorno):

SEMIFINALI

Andata: mercoledì 14 gennaio 2026

Ritorno: mercoledì 28 gennaio 2026