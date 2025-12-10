Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il 15 dicembre meeting europeo degli agenti calcistici a Roma: la nota

Il 15 dicembre meeting europeo degli agenti calcistici a Roma: la notaTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 15:46Altre Notizie
Lorenzo Di Benedetto

Lunedì 15 dicembre, a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, su iniziativa delle associazioni di categoria italiane - IAFA e AIACS - si riuniranno le rappresentanze europee degli agenti calcistici, a conferma dell’unità di intenti per la massima professionalizzazione della figura, ed un suo riconoscimento legislativo in ambito U.E., con relativa armonizzazione degli “standard normativi”, proprio sulla base del modello già adottato da Italia e Francia.
Si prevede un pomeriggio intenso e ricco di contenuti rilevanti per tutto il sistema sportivo: difatti, dopo la prima “sessione assembleare”, si terrà - in co-organizzazione con la Commissione Agenti sportivi CONI e la associazione forense AFEC - un “convegno di alta formazione” che vedrà intervenire autorevoli esperti della materia, rappresentanze degli stakeholder calcistici, ed esponenti istituzionali.

Tra le innumerevoli adesioni all’evento si annoverano quelle di Rafaela Pimenta (Presidente Onorario IAFA e Presidente della TFF),
Giovanni Branchini (Presidente Onorario AIACS e Vicepresidente EFAA), Federico Pastorello, Alessandro Moggi, Marco Sommella, Fulvio Marrucco, Dario Canovi, Bruno Satin (Presidente Associazione Agenti francese e membro del board Efaa), l’avv. Daniele Boccucci (Direttore Generale di TFF).

Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli organizzatori.
- Avv. Antonio Conte (Presidente Commissione Agenti Sportivi CONI):
“sono onorato di aver partecipato all’organizzazione di un evento di altissimo profilo. Il CONI da sempre è protagonista istituzionale di questi incontri di confronto tra tutte le realtà afferenti a questo mondo che è in continua evoluzione.
Il convegno del 15 dicembre sarà di particolare interesse soprattutto perché cade in un momento storico di aggiornamento normativo che a breve porterà importanti cambiamenti nell’esercizio della professione di agente sportivo”.
- Giuseppe Galli (Presidente AIACS):

“La categoria professionale degli Agenti sta dimostrando coesione per la tutela dei propri diritti, come confermato dalle varie azioni istruite presso le Corti di mezza Europa che hanno costretto la Fifa a sospendere alcune parti del suo nuovo Regolamento.
In Italia in particolar modo abbiamo mostrato una grande operosità “combattendo” con tempestività e veemenza, sia sul piano giudiziario che istituzionale, qualsiasi provvedimento reputato pregiudizievole.

L’appuntamento del 15 Dicembre confermerà, ancora una volta, la forza sinergica degli agenti italiani pronti a rivendicare i propri diritti ed al contempo a riconoscere i propri doveri deontologici da cui non si sono mai esentati”.
- Christian Bosco (Presidente IAFA): “In Italia nel 1990 ha visto la luce la figura di agente calcistico, in Italia nel 2017 la medesima è “rinata” dopo la scriteriata deregolamentazione attuata dalla FIFA nel 2015 (di cui ancora il sistema calcio mondiale sta pagando le conseguenze), dall’Italia è partito di recente un lungimirante “progetto normativo eurounitario” che mira ad una professionalizzazione globale della nostra categoria con lo scopo di eliminare tutte le criticità che la hanno caratterizzata sino ad oggi a causa dei “vuoti”, delle “incongruenze”, e delle difformità, ascrivibili principalmente alla regolamentazione internazionale.

Al riguardo non possiamo esimerci dal ringraziare il legislatore italiano che nel corso degli anni ha ascoltato ed accolto le nostre istanze di trasparenza, legalità, e rispetto delle norme - nazionali e comunitarie - applicabili in materia di professioni regolamentate, nonostante i molteplici e reiterati ostruzionismi opposti da alcune lobby portatrici di interessi contrastanti rispetto ad una congeniale e conforme disciplina del settore.
Auspichiamo che il “modello italiano” possa essere presto adottato dalle competenti istituzioni europee (Parlamento e Commissione) nelle cui rinnovate governance riponiamo grande fiducia.

Il meeting Agenti del 15 dicembre prossimo, seppur con il carattere indelebile della “identità nazionale” (di cui andiamo fieri), segnerà sicuramente una tappa di avvicinamento fondamentale verso l’obiettivo finale”.

Articoli correlati
Il capolavoro Maksimovic, Zappacosta a 25 milioni: le grandi cessioni di Petrachi... Il capolavoro Maksimovic, Zappacosta a 25 milioni: le grandi cessioni di Petrachi a Torino
David Luiz: "Sarri fumava in ufficio. Sacchi? Gli diedi del pelato, ma non ero ubriaco"... David Luiz: "Sarri fumava in ufficio. Sacchi? Gli diedi del pelato, ma non ero ubriaco"
Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve:... Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Altre notizie Altre Notizie
Triplo salto all'indietro per Ciciretti: riparte dal Real San Basilio in Promozione... UfficialeTriplo salto all'indietro per Ciciretti: riparte dal Real San Basilio in Promozione
Il 15 dicembre meeting europeo degli agenti calcistici a Roma: la nota Il 15 dicembre meeting europeo degli agenti calcistici a Roma: la nota
DAZN trasmetterà gratis le fasi finali della FIFA Intercontinental Cup 2025 DAZN trasmetterà gratis le fasi finali della FIFA Intercontinental Cup 2025
Violenze contro gli arbitri nel calcio, la Slc CGIL; "Una inaccettabile escalation"... Violenze contro gli arbitri nel calcio, la Slc CGIL; "Una inaccettabile escalation"
Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo" TMW RadioGiacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
La Juventus cerca riscatto col Pafos: Spalletti punta su Zhegrova La Juventus cerca riscatto col Pafos: Spalletti punta su Zhegrova
Oggi in TV, in Champions League tocca a Juventus e Napoli: dove vedere le partite... Oggi in TV, in Champions League tocca a Juventus e Napoli: dove vedere le partite
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 10 dicembre Le partite di oggi: il programma di mercoledì 10 dicembre
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Torino, scossone in dirigenza: esonerato il ds Vagnati. Al suo posto torna Petrachi
4 Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può sostituire Maignan al Milan
Immagine top news n.1 La mossa di Cairo: in un momento delicato per il Torino, paga Vagnati e non Baroni
Immagine top news n.2 Torino, scossone in dirigenza: esonerato il ds Vagnati. Al suo posto torna Petrachi
Immagine top news n.3 Dorgu, Umtiti, Camarda, Tiago Gabriel e il nuovo stadio: gli 8 anni al Lecce di Sticchi Damiani
Immagine top news n.4 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine top news n.5 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.6 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.7 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.3 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.4 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bucchioni: "Fiorentina, situazione surreale. Inter, ecco cosa non va"
Immagine news Serie A n.2 Antonio Paganin: "Inter, c'è ansia nei finali. Atalanta sulle montagne russe"
Immagine news Serie A n.3 Paolo Paganini: "Inter, è un problema di mentalità. E sul VAR dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Ranieri: "Il gruppo ci crede e sta male. Fatichiamo anche a dormire"
Immagine news Serie A n.2 Chi è Soungoutou Magassa, l'alternativa a Mainoo che il Napoli valuta per gennaio
Immagine news Serie A n.3 Il capolavoro Maksimovic, Zappacosta a 25 milioni: le grandi cessioni di Petrachi a Torino
Immagine news Serie A n.4 L'infinito e personalissimo clasico di Guardiola. Che stasera può far esonerare l'allenatore del Real Madrid
Immagine news Serie A n.5 David Luiz: "Sarri fumava in ufficio. Sacchi? Gli diedi del pelato, ma non ero ubriaco"
Immagine news Serie A n.6 Sticchi Damiani: "Un nuovo acquisto si presentò con 2 Rolex per polso, lo rispedimmo a casa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si "Sogna in grande" a Cesena: l'evento dedicato ai piccoli tifosi
Immagine news Serie B n.2 Dalla Francia: Oughourlian pronto a cedere il Padova. Fumata bianca entro fine anno?
Immagine news Serie B n.3 L'Empoli si gode Pellegri: 3 gol nelle ultime tre per mettere alle spalle l'ennesimo infortunio
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Noto sulla Serie B: "Occorre una rivoluzione e imporre un salary cup"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Aiello a caccia di difensori. Si guarda in casa di Juve, Palermo e Spezia
Immagine news Serie B n.6 Abiuso: "A Genova si è vista l'anima della Carrarese. Ma non mi sono goduto la doppietta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Aliberti: "Tre gruppi internazionali interessati, ma non cedo la maggioranza"
Immagine news Serie C n.2 Ternana a rischio penalizzazione? Bandecchi: "Sono quasi sconcertato"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, il piano per gennaio è pronto: centravanti nel mirino. Molti i possibili partenti
Immagine news Serie C n.4 Bra, report medico: intervento al ginocchio perfettamente riuscito per Pautassi
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, passi avanti per Corini: si lavora per limare i dettagli
Immagine news Serie C n.6 Catania, D'Andrea la chiave per arrivare a Bruzzaniti. E spunta Crisetig per il centrocampo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juve avanza in Women's Champions League, Girelli: "I 10 punti ci stanno anche stretti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, la lettera aperta del club: "Insulti sessisti e omofobi ad una nostra tesserata"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve avanza in Women's Champions League, Canzi: "Con lo United faremo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere