Il 15 dicembre meeting europeo degli agenti calcistici a Roma: la nota

Lunedì 15 dicembre, a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, su iniziativa delle associazioni di categoria italiane - IAFA e AIACS - si riuniranno le rappresentanze europee degli agenti calcistici, a conferma dell’unità di intenti per la massima professionalizzazione della figura, ed un suo riconoscimento legislativo in ambito U.E., con relativa armonizzazione degli “standard normativi”, proprio sulla base del modello già adottato da Italia e Francia.

Si prevede un pomeriggio intenso e ricco di contenuti rilevanti per tutto il sistema sportivo: difatti, dopo la prima “sessione assembleare”, si terrà - in co-organizzazione con la Commissione Agenti sportivi CONI e la associazione forense AFEC - un “convegno di alta formazione” che vedrà intervenire autorevoli esperti della materia, rappresentanze degli stakeholder calcistici, ed esponenti istituzionali.

Tra le innumerevoli adesioni all’evento si annoverano quelle di Rafaela Pimenta (Presidente Onorario IAFA e Presidente della TFF),

Giovanni Branchini (Presidente Onorario AIACS e Vicepresidente EFAA), Federico Pastorello, Alessandro Moggi, Marco Sommella, Fulvio Marrucco, Dario Canovi, Bruno Satin (Presidente Associazione Agenti francese e membro del board Efaa), l’avv. Daniele Boccucci (Direttore Generale di TFF).

Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli organizzatori.

- Avv. Antonio Conte (Presidente Commissione Agenti Sportivi CONI):

“sono onorato di aver partecipato all’organizzazione di un evento di altissimo profilo. Il CONI da sempre è protagonista istituzionale di questi incontri di confronto tra tutte le realtà afferenti a questo mondo che è in continua evoluzione.

Il convegno del 15 dicembre sarà di particolare interesse soprattutto perché cade in un momento storico di aggiornamento normativo che a breve porterà importanti cambiamenti nell’esercizio della professione di agente sportivo”.

- Giuseppe Galli (Presidente AIACS):

“La categoria professionale degli Agenti sta dimostrando coesione per la tutela dei propri diritti, come confermato dalle varie azioni istruite presso le Corti di mezza Europa che hanno costretto la Fifa a sospendere alcune parti del suo nuovo Regolamento.

In Italia in particolar modo abbiamo mostrato una grande operosità “combattendo” con tempestività e veemenza, sia sul piano giudiziario che istituzionale, qualsiasi provvedimento reputato pregiudizievole.

L’appuntamento del 15 Dicembre confermerà, ancora una volta, la forza sinergica degli agenti italiani pronti a rivendicare i propri diritti ed al contempo a riconoscere i propri doveri deontologici da cui non si sono mai esentati”.

- Christian Bosco (Presidente IAFA): “In Italia nel 1990 ha visto la luce la figura di agente calcistico, in Italia nel 2017 la medesima è “rinata” dopo la scriteriata deregolamentazione attuata dalla FIFA nel 2015 (di cui ancora il sistema calcio mondiale sta pagando le conseguenze), dall’Italia è partito di recente un lungimirante “progetto normativo eurounitario” che mira ad una professionalizzazione globale della nostra categoria con lo scopo di eliminare tutte le criticità che la hanno caratterizzata sino ad oggi a causa dei “vuoti”, delle “incongruenze”, e delle difformità, ascrivibili principalmente alla regolamentazione internazionale.

Al riguardo non possiamo esimerci dal ringraziare il legislatore italiano che nel corso degli anni ha ascoltato ed accolto le nostre istanze di trasparenza, legalità, e rispetto delle norme - nazionali e comunitarie - applicabili in materia di professioni regolamentate, nonostante i molteplici e reiterati ostruzionismi opposti da alcune lobby portatrici di interessi contrastanti rispetto ad una congeniale e conforme disciplina del settore.

Auspichiamo che il “modello italiano” possa essere presto adottato dalle competenti istituzioni europee (Parlamento e Commissione) nelle cui rinnovate governance riponiamo grande fiducia.

Il meeting Agenti del 15 dicembre prossimo, seppur con il carattere indelebile della “identità nazionale” (di cui andiamo fieri), segnerà sicuramente una tappa di avvicinamento fondamentale verso l’obiettivo finale”.