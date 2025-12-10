Napoli, Manna: "Mainoo? Lo accostano a noi da agosto. Dobbiamo fare valutazioni"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Champions League contro il Benfica è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Una partita ostica, un avversario complicato, uno stadio caldo, intenso. Loro si giocano tanto, ma anche noi".

Siete contati ancora in mezzo al campo.

"Siamo contati in mezzo al campo, ma non è un alibi. Andiamo avanti uguale".

Siete usciti dal momento negativo.

Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, al mister, che sono riusciti a compattarsi in un momento di difficoltà. Noi siamo orgoglioso di loro, come lo eravamo prima".

Conte ha la caratteristica di migliorare i giocatori: c'è qualche nome nuovo in canna? Mainoo?

"E' un calciatore che è accostato a Napoli da agosto, anche per età, prospettiva, opportunità. Ma la squadra sta facendo bene, si è consolidata. Abbiamo assenze importanti, ma prima o poi torneranno i nostri ragazzi, forti e determinati. Dobbiamo fare le giuste valutazioni, vediamo strada facendo come proseguirà".