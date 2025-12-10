Hermoso e gli insulti di Folorunsho: "Si commentano da soli. Non ho parlato con lui"

Impegnato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League tra Roma e Celtic Glasgow, il difensore spagnolo Mario Hermoso è tornato su quanto accaduto con Michael Folorunsho nell’ultima partita giocata con il Cagliari: “Non ho parlato con lui: è un tema delicato, non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega decidere fino a che punto accettare alcuni commenti".

Cos’è successo. Nel finale della partita, acceso anche dall’espulsione di Celik, i due giocatori sono venuti a contatto. Folorunsho, in dieci secondi di pura trivialità verbale diventati virali su tutti i social, ha pronunciato insulti irripetibili: “Tua madre fa i b… Quella t… di tua madre deve morire”. Parole non colte dall’arbitro e dal VAR - che sarebbe potuto e dovuto intervenire con l’espulsione del centrocampista - e rispetto alle quali l’ex Bari e Napoli si è poi scusato. All’accaduto, complici alcuni limiti regolamentari, non ha fatto seguito nessun provvedimento, né del Giudice Sportivo né della Procura Figc.

La conferenza stampa di Hermoso