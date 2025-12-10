Sampdoria, prosegue la preparazione in vista del Palermo: Cherubini in permesso familiare

Una vittoria, quella maturata contro la Carrarese, alla quale ora deve esser data continuità: con queste premesse, la Sampdoria sta proseguendo la preparazione in vista della sfida che venerdì sera la contrapporrà al Palermo e che aprirà la 16ª giornata del torneo di Serie B.

Questo, il report del club blucerchiato:

"Antivigilia di Palermo-Sampdoria. Al “Mugnaini” di Bogliasco prosegue la preparazione alla sfida in programma venerdì al “Barbera” (20.30) con i blucerchiati impegnati in un allenamento pomeridiano a base di attivazione in palestra e sul campo, torelli, esercitazioni tattiche e partitella finale su spazi ridotti. Giorgio Altare, Marvin Çuni e Lorenzo Malagrida proseguono i rispettivi percorsi di recupero; terapie invece per Alessandro Bellemo. Assente Luigi Cherubini, in permesso familiare. Domani, giovedì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Angelo Gregucci e, nel pomeriggio, dalla partenza in volo charter verso il capoluogo siciliano".

Di seguito, intanto, il programma completo della 16ª giornata:

Venerdì 12 dicembre 2025

Ore 20.30 - Palermo-Sampdoria

Sabato 13 dicembre

Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli

Ore 15.00 - Reggiana - Padova

Ore 15.00 - Spezia – Modena

Ore 15.00 - Südtirol - Bari

Ore 15.00 - Venezia – Monza

Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino

Ore 19.30 - Cesena-Mantova

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone