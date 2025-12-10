Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, si "Sogna in grande" a Cesena: l'evento dedicato ai piccoli tifosi

Serie B, si "Sogna in grande" a Cesena: l'evento dedicato ai piccoli tifosiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 16:19
Luca Bargellini
fonte legab.it

Con il Natale alle porte, BKT - Title Sponsor della Serie BKT dal 2018, torna a far sognare i più piccoli. Per il secondo anno prende vita “Sogna in grande”, il progetto che racconta il calcio attraverso gli occhi dei bambini. Questa edizione farà tappa a Cesena, in collaborazione con Lega Nazionale Professionisti Serie B e Cesena Football Club.

“Sogna in grande” è il progetto natalizio di responsabilità sociale di BKT, l’azienda leader nella produzione di pneumatici Off-Highway, che porta alcuni bambini a vivere giornate speciali con il Cesena FC. Proprio i bambini, infatti, saranno i veri protagonisti del match Cesena FC – Mantova 1911, durante il quale avranno l’opportunità unica di interpretare diversi ruoli professionali del mondo del calcio. In questa occasione, tifosi, spettatori e appassionati non assisteranno al classico racconto di giornalisti sportivi professionisti, bensì si lasceranno sorprendere dalla spensieratezza, dalla gioia e dalla curiosità tipiche dei bambini.

Questo progetto rappresenta il naturale proseguimento del forte impegno di BKT verso il sociale, le comunità e le realtà che promuovono inclusione: un cammino che ha avuto inizio fin dal primo anno di partnership con Lega B e che si è concretizzato in numerose iniziative realizzate anche insieme ai club locali. E anche in occasione di un momento importante come il Natale, quando l’obiettivo comune è regalare felicità ai più piccoli, BKT scende in campo, con un progetto realizzato con Havas Play, l’agenzia che affianca l’azienda in tutti i progetti sportivi sin dal suo arrivo in Italia.

Questa seconda edizione del progetto natalizio coinvolgerà l’Onlus romagnola Fondazione Romagna Solidale ETS, impegnata a migliorare la qualità della vita delle persone più fragili. Accanto a essa, diverse case-famiglia dell’associazione Papa Giovanni XXIII, attive nel sostegno e nella crescita dei minori a rischio nel territorio cesenate. L’iniziativa vuole offrire a questi bambini un’esperienza unica, permettendo loro di sperimentare le vere professionalità legate al mondo dello sport.

La partita tra Cesena FC e Mantova 1911 di sabato 13 dicembre, valida per la 16a giornata della Serie BKT, vedrà i bambini cimentarsi nei ruoli di giornalisti, fotografi, operatori video, assistente dell’arbitro e speaker di campo. La novità di questa edizione sarà la possibilità di intervenire nella telecronaca live della partita, grazie alla collaborazione con DAZN, broadcaster della Serie BKT. Come veri telecronisti nella postazione on site, i bambini, insieme al noto telecronista di DAZN Riccardo Mancini, commenteranno il match in maniera unica.

Un’altra novità vedrà coinvolti i bambini nel ruolo di content creator. Cesena sarà, infatti, anche la quinta tappa del BKT Fan&Fun Tour, il progetto di BKT che racconta curiosità e aneddoti di tutte le tifoserie della Serie BKT, tramite sfide e interviste ai tifosi. In collaborazione con la community digitale Chiamarsi Bomber, il duo di influencer TwoTwins racconterà la giornata a Cesena sui social, coinvolgendo i bambini nella loro operatività.

Il racconto dei bambini e del loro viaggio sarà condiviso con tanti contenuti differenti, sui canali social di Lega B e del Cesena FC, ma anche di DAZN e di bkt.sport, a partire da mercoledì 10 dicembre, giornata in cui i bambini hanno incontrato per la prima volta i calciatori professionisti durante gli allenamenti.

“Sogna in grande” si conferma molto di più di un progetto natalizio: è un messaggio che va oltre le feste. È il modo di invitare i bambini a scoprire come il calcio, e lo sport in generale, rappresenta un mondo di opportunità, ben oltre l’area di gioco. È un’occasione per mostrare loro che ogni sogno, con impegno e passione, può diventare realtà. Attraverso questo progetto, BKT insieme a Lega B e Cesena FC vuole ribadire l’importanza di coltivare creatività e talento fin da piccoli, promuovendo valori come la condivisione, il lavoro di squadra e la perseveranza. Perché credere nei propri sogni è il primo passo per trasformarli in realtà.

Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe: “Siamo entusiasti e orgogliosi di realizzare per il secondo anno l’iniziativa sociale “Sogna in grande”. La prima edizione ci ha emozionato e dimostrato quanto lo sport, attraverso progetti come questo, possa sostenere la comunità, coinvolgendo anche i più piccoli. Per BKT è un modo concreto per ribadire il nostro impegno in iniziative che promuovono inclusività e solidarietà.”

Paolo Bedin, Presidente Lega B: “Il calcio ha il dovere di porre al centro il valore educativo dello sport, abbracciando i territori e le comunità. L’iniziativa ‘Sogna in grande’, per la quale desidero ringraziare BKT e il Cesena F.C. per la sinergia, non è solo un’attività natalizia, ma un invito a considerare il calcio come un luogo di crescita, inclusione e opportunità. Offrire ai bambini un’esperienza così unica e speciale significa trasmettere loro fiducia, creatività e la possibilità di avvicinarli al nostro mondo in modo positivo e autentico.”

Corrado Di Taranto, Direttore Generale Cesena FC: “Siamo onorati ed orgogliosi di poter ospitare nelle nostre strutture il nuovo appuntamento con il progetto “Sogna in grande”, un’iniziativa dal valore sociale inestimabile. Ringraziamo BKT, Lega B e tutte le parti coinvolte per averci scelto come partner e non vediamo l’ora di regalare una giornata indimenticabile a tutti i piccoli partecipanti, certi che questa esperienza potrà animare la loro curiosità ed essere un’importante fonte di ispirazione per la loro crescita.”

