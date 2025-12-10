Napoli, Conte: "Siamo tornati a 3 per necessità, speriamo non succedano altre cose"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è stato intervistato da Prime Video a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Benfica: "In un periodo molto difficile che non era preventivabile, la cosa buona è che i ragazzi hanno risposto sempre presente: durante questi primi sei mesi ci sono state partite come quella di Eindhoven che non ci hanno reso felici come prestazione. Devi cercare sempre di migliorare, anche quando cadi, per ritrovare la giusta rotta. Quest'anno c'è stato l'innesto di nove giocatori, c'è voluto tempo per integrarli: oggi giocano tutti perché lo meritano e perché l'emergenza ci ha costretto. Navigare col vento in poppa è più semplice, quando invece è contrario c'è bisogno di qualcuno che indichi la rotta".

Cosa è cambiato con questo modulo?

"Siamo tornati a giocare a 3 per una questione di obbligo, perché non abbiamo centrocampisti di ruolo: sono rimasti Lobotka e McTominay. È una necessità, Elmas è un jolly che sta facendo benissimo perché è un ragazzo molto ricettivo che impara subito e lo abbiamo catapultato. C'è ancora Vergara, che è un ragazzo di belle speranze però ho dovuto trovare una soluzione anche per una questione numerica. Chi si è infortunato a centrocampo, a parte Lobotka, avrà bisogno di un po' di tempo, per cui dobbiamo sperare che non succedano altre cose".