Juventus sempre più attratta da Palestra: c'è l'idea di una formula "alla Kulusevski"

La Juventus, scrive oggi Tuttosport, sta dimostrando un interesse sempre più concreto per Marco Palestra, esterno di proprietà dell'Atalanta in prestito al Cagliari e autore di un ottimo inizio di stagione.

Già nella sfida contro i bianconeri il classe 2005 si era messo in luce, poi l'ottima prova contro la Roma sotto gli occhi di uno scout della Juventus ha dato ulteriori conferme. Alla Continassa aveva già messo gli occhi su di lui la scorsa estate, quando però l'Atalanta chiedeva non meno di 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Una valutazione che oggi, alla luce della crescita sul campo, non sembra più esagerata e che anzi potrebbe ulteriormente lievitare nel caso in cui le prestazioni di Palestra dovessero trovare continuità, con anche il ct azzurro Rino Gattuso che lo sta monitorando da vicino in vista dei playoff per il Mondiale che l'Italia giocherà a marzo. Per il quotidiano un suo trasferimento a gennaio è altamente improbabile, con la Juventus che però potrebbe risfoderare la "formula Kulusevski": lo svedese fu acquistato dalla Juventus, prima della sua esplosione definitiva, nel mercato di gennaio per poi arrivare solo in seguito in bianconero. Previsioni per ora premature, con la certezza che riguarda comunque il gradimento crescente da parte della società bianconera per lui.