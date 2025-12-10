Spalletti sceglie Zhegrova dal 1', Capello: "Scelta particolare. Io non lo avrei fatto"

Nessuna sorpresa nella formazione della Juventus, con Luciano Spalletti che aveva già annunciato l'impiego dal primo minuto di Edon Zhegrova, nonostante il kosovaro non sia al 100% della condizione. Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della scelta dell'allenatore della Juve, che non lo convince fino in fondo: "Una cosa particolare. Io in campo metto sempre quelli che stanno meglio dall'inizio, non quelli che so già che non hanno i novanta minuti. Accettiamo questa giocata di Spalletti ma credo che quando cala il ritmo nel secondo tempo chi non è al top possa incidere di più".

Capello poi ha proseguito: "Spalletti dimostra di avere grande fiducia in questo giocatore perché gli altri calciatori possono pensare 'ma perché mette dentro questo che non sta bene?'".