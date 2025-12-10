Venezia, Busio: "Peccato non aver vinto ad Avellino. Monza forte, ma siamo pronti"

“Ad Avellino abbiamo giocato molto bene, peccato non aver vinto, ma siamo sulla strada giustae dobbiamo continuare ad esprimere il nostro gioco . Il calcio è così, lunedì al Partenio a un certo punto era come se la palla non volesse entrare, quando Daffara ha compiuto quella parata sul mio tiro a botta sicura ho pensato non fosse giornata", il centrocampista del Venezia Gianluca Busio parla così in conferenza stampa tornando sul pareggio in casa degli irpini nell'ultimo turno: "A inizio settimana Stroppa ci ha fatto notare qualche mancanza di attenzione in certi momenti. Nel complesso la prestazione è stata positiva, continuiamo così cercando di migliorare nei dettagli, come sul gol preso. - prosegue lo statunitense - In Serie B non basta giocare bene per quasi tutta la partita, bisogna dare il massimo per tutti i 90 minuti sia in fase difensiva che in fase offensiva".

"Davanti abbiamo giocatori forti, compagni con qualità che possono far male agli avversari. Abbiamo tutte le carte in regola per fare più gol possibili, dobbiamo continuare ad avere la giusta cattiveria nell’ultimo terzo del campo. - continua ancora il centrocampista parlando della propria posizione - Per quanto riguarda il mio ruolo, mi trovo bene a giocare sia da mezzala sia da play in mezzo al campo, mi piace mantenere il possesso della palla. Avere di fianco giocatori di livello come quest’anno mi aiuta ad esprimere al meglio le mie caratteristiche, in fase offensiva possiamo cambiare posizione tra noi centrocampisti senza dare punti di riferimento agli avversari".

Infine uno sguardo allo scontro diretto col Monza nel prossimo turno: "Adesso ci aspetta una partita molto importante contro il Monza, arriviamo consapevoli e fiduciosi sul lavoro che stiamo portando avanti. I brianzoli sono una squadra forte, che come noi ha giocato la Serie A lo scorso anno, sarà una partita difficile ma tutti noi siamo pronti per scendere in campo con il giusto atteggiamento”.