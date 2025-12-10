Lo Spezia scende in campo con Fondazione Theodora: maglie speciali per il Modena

Spezia Calcio è orgoglioso di annunciare un’iniziativa speciale in occasione della gara contro il Modena, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15:00 sul terreno del "Picco”.

Per la prima volta nella storia del campionato di Serie B, gli Aquilotti indosseranno la classica prima maglia bianca personalizzata con elementi grafici unici dedicati a Fondazione Theodora, realtà che da trent’anni porta ascolto, gioco e sollievo ai bambini ricoverati negli ospedali italiani e alle loro famiglie.

La particolarità delle divise riguarda i cognomi dei calciatori, realizzati utilizzando il carattere e i colori che contraddistinguono il logo di Fondazione Theodora: un tocco vivace e immediatamente riconoscibile, pensato per celebrare l’importanza dell’immaginazione e del sorriso nel percorso di cura dei più piccoli.

Anche il numero di maglia, realizzato in una speciale versione monocromatica blu Theodora, sarà diverso rispetto allo standard adottato in campionato, mentre sotto ad esso, troverà inoltre posto una patch celebrativa del trentennale della Fondazione, realtà attiva in Italia fin dal 1995 e che ogni anno sostiene le emozioni di oltre 35.000 bambini e adolescenti ricoverati, e più di 105.000 familiari, in 44 reparti pediatrici di 13 ospedali di 10 città.

Le maglie match worn utilizzate durante la partita saranno successivamente messe all’asta su MatchWornShirt, partner ufficiale delle Aquile, e l’intero ricavato verrà devoluto a supporto dei programmi di Fondazione Theodora che con i suoi 31 Dottor Sogni – artisti professionisti specificamente formati per l’ambiente ospedaliero – offre visite individuali e personalizzate attraverso quattro programmi: reparto, accompagnamento chirurgico, hospice pediatrico, ostetricia e patologia neonatale, svolgendo un ruolo fondamentale per la salute dell'anima e garantendo qualità, supervisione psicologica e interventi completamente gratuiti per ospedali e famiglie.

L'iniziativa nasce all'interno del percorso condiviso tra Spezia Calcio e Fondazione Theodora, che hanno di recente sottoscritto un accordo di collaborazione biennale che prevede eventi, attività di sensibilizzazione, coinvolgimento dei partner e della squadra, e momenti dedicati alla comunità ospedaliera locale del Sant'Andrea, in un’ottica di impegno costante e continuativo.