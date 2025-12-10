Juventus, Spalletti: "Curiosità per Zhegrova. David, giocando di più, deve crescere"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Pafos.

Come l'ha pensata stasera?

"Stasera diventa una partita per noi fondamentale, tutta la forza va in quella direzione e bisogna essere bravi a mettere la loro determinazione e voglia di far vedere che sono al nostro livello. Se ci riusciremo, avremo dei vantaggio".

Come ha visto Zhegrova?

"Abbiamo dovuto alternare, un po' di allenamenti. E' una curiosità che mi voglio togliere anch'io: stasera parte dall'inizio, così ci rendiamo conto direttamente. Poi, avendo 5 sostituzione, posso mettere mano a un certo punto della partita".

David si è allenato bene?

"Ho parlato in generale, citando anche Adzic. Mi aspetto che lui, giocando con più continuità, riesca a crescere perché ha buonissime qualità e in alcune situazioni non riesce ad acchiapparle".