David Luiz: "Sarri fumava in ufficio. Sacchi? Gli diedi del pelato, ma non ero ubriaco"

Nel corso della sua intervista a gazzetta.it, David Luiz, difensore del Pafos, ha raccontato anche dell'episodio curioso capitato in diretta tv con Arrigo Sacchi: "Ne approfitto per fare chiarezza: non ero ubriaco, io sono astemio. Quello era solo un momento di pura euforia: avevamo appena vinto la Champions League. Riguardando il video, però, capisco perché qualcuno possa aver pensato che fossi tutto bevuto. A Sacchi urlai per scherzo ‘careca’, significa pelato in portoghese. Quella notte a Monaco fu incredibile".

Ancelotti, Di Matteo, Sarri e Conte. Ha avuto tanti allenatori italiani.

"Conte è un grande allenatore, molto passionale. Con lui abbiamo vinto una Premier League. Anche con Sarri ho avuto un ottimo rapporto, ma per lui all’inizio è stato difficile. Cercava di portare lo stesso gioco che aveva fatto a Napoli. Ricordo che continuava a urlare ad Hazard: ‘Devi pressare!’, e io gli dicevo: ‘Mister, qua devi gestire, ci sono altri giocatori’. Ma lui rispondeva: ‘No, non mi interessa!’. Nei primi 2‑3 mesi, durante le trasferte in treno, lo vedevo lanciare pezzi di carta per terra dicendo: ‘Me ne vado, non mi interessa!’. Ogni giorno andavo nel suo ufficio per confrontarmi e lui fumava. Io gli parlavo coprendomi la faccia. Dopo tre mesi, però, la squadra ha cominciato a seguirlo, e noi anche. Non a caso abbiamo vinto l’Europa League".

Clicca qui per leggere le parole di David Luiz.