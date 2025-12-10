Video
Roma, Manu Koné in gruppo ma con una vistosa fasciatura: le immagini da Glasgow
Manu Koné in gruppo, ma con una vistosa fasciatura al ginocchio. Il centrocampista francese, che domani dovrebbe partire dalla panchina nella gara di Europa League che attende la Roma domani a Glasgow, si è allenato con i compagni al Celtic Park.
In calce, le immagini dal nostro inviato in Scozia.
