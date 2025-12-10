Coppa Italia Serie C, Quarti di Finale: crisi Union Brescia. Ecco le quattro semifinaliste

Pomeriggio di calcio giocato per la Serie C che, in attesa della 18ª giornata, ha visto in campo i Quarti di Finale della Coppa Italia di categoria, che hanno dato i nomi delle quattro semifinaliste: Potenza, Latina, Renate e Ternana tenteranno di accedere alla finalissima.

I match odierni hanno preso il via alle ore 18:00, e da regolamento avrebbero visto i rigori in caso di parità al termine dei 90' regolamentari senza quindi i supplementari: solo però la sfida del 'Benelli' ha visto i tiri dal dischetto, con il Renate che, a oltranza, ha battuto i padroni di casa del Ravenna. Nette poi le vittorie di Potenza e Ternana, che hanno battuto rispettivamente Crotone e Union Brescia - è attesa per l'annuncio del nuovo mister della Leonessa -, e bene anche il Latina.

Di seguito, il resoconto del turno:

Risultati finali (in neretto le qualificate)

Potenza-Crotone 2-1

37' Bruschi (P), 47' Maisto (P), 51' Murano (C), 88' Selleri (P)

Pro Vercelli-Latina 0-1

54' Ekuban

Ravenna-Renate 7-8 (d.c.r.)

41' Bonetti (RE), 85' Viola (RA)

Ternana-Union Brescia 4-1

25' Leonardi (T), 30' e 35' Pettinari (T), 68' Valente (U), 81' Bianay Balcot (T)

Intanto, riportiamo anche il programma dei successivi step della competizione, con gli accoppiamenti delle semifinali che non sono ancora stati stabiliti (a partire da questo step, ci saranno gare di andata e ritorno):

SEMIFINALI

Andata: mercoledì 14 gennaio 2026

Ritorno: mercoledì 28 gennaio 2026