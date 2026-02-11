On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio"

L'onorevole Pier Ferdinando Casini, noto tifoso del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Laziale del match di questa sera contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia: "Siamo un po' avviliti - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Questo match assume dei contorni fondamentali. Il Bologna è stato molto deludente, ci giochiamo tutto questa sera. La Coppa Italia sarà l'unica possibilità di accedere in Europa. Mio figlio Francesco è lazialissimo. Anche lui è un po' giù quest'anno. Abbiamo deciso di vederla tutti a casa mia, ma sarà in minoranza. Lazio e Bologna meritano di stare più avanti in classifica. Berlusconi diceva che il calcio è come i Vangeli: ci sono i misteri gaudiosi e quelli dolorosi, ma non si capisce perché ci siano gli uni e gli altri.

Questa sera giochiamo con Casale, c'è da allacciarsi le cinture. Lotito ha fatto un miracolo, rendendo obbligato il riscatto in caso di Europa. Italiano? Non è corretto prendersela con lui. Gli allenatori vincono e perdono. Italiano a Bologna ha fatto benissimo, come la società. Noi bolognesi non possiamo prendercela con loro. Ci può stare che questa stagione possa essere sfortunata. Italiano è un bravo allenatore e oggi avrà davanti un campione del mondo come Sarri. Sono un sostenitore enorme di Sarri, sta facendo le nozze con i fichi secchi. Lotito ha fatto un grande acquisto con Maldini, può fare il salto di qualità.

La politica non ha messo Lotito e non può fare niente per toglierlo. Mi hanno fermato dicendo di togliere Lotito, ma io che ci posso fare? Lotito non può essere giudicato negativamente per quello che ha fatto. La Lazio ha avuto ottimi risultati e l'ha resa un'azienda sana. It's not my cup of tea, però mi sembra ingiusto questo accanimento. Certamente, siccome lo conosciamo, non ha un carattere che aiuta. Non è malleabile. Far mancare i voti al partito di Lotito per scatenare una reazione? Non mi sembra l'idea più geniale del mondo. Di cosa stiamo parlando? Di nulla, non credo che le cose possano essere declinate in questa logica qua. La gestione della Lazio non può essere imputata a un partito politico. A me converebbe dire il contrario essendo di un altro partito politico".