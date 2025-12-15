"One Planet. One Club". Il Parma lancia una nuova campagna: tutti i dettagli

Il Parma ha lanciato una nuova campagna sui propri canali ufficiali che coinvolgerà tutte le aree del club, a partire dalla prima squadra fino al settore giovanile. Di seguito il comunicato pubblicato dal club ducale:

"'One Planet. One Club'. Cinque continenti, una sola realtà. Quella del Parma Calcio, che raccoglie calciatrici e calciatori da tutti i continenti da oltre 40 paesi in tutto il mondo. Perché questo modo di essere è già realtà anche nella Prima Squadra Maschile, che può fregiarsi di rappresentare tutti e cinque i Continenti: abbiamo infatti in rosa calciatori provenienti da Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Non è da meno la Prima Squadra Femminile dove, oltre alle calciatrici italiane, troviamo rappresentanti di 13 Paesi differenti (Romania, Francia, Regno Unito, Ungheria, Slovenia, Bulgaria, Austria, Polonia, Malta, Olanda, Marocco, Spagna ed Ecuador. Un modello costruito sull’inclusione e sulla multiculturalità, un primato europeo, quello del nostro Club, che dimostra quanto questi temi siano al centro della crescita di tutto il mondo Parma Calcio. Culture, tradizioni e valori differenti che si mescolano, ma con in comune un’identità chiara, volta a creare una visione internazionale valorizzando fortemente, al tempo stesso, le radici sul territorio raccontando Parma Calcio nel mondo.

Un esempio che testimonia questa filosofia riguarda il Settore Giovanile Maschile che, pur mantenendo saldo il legame con il territorio da cui proviene la maggior parte dei suoi calciatori, accoglie 272 giovani atleti di 33 nazionalità diverse. È uno spicchio del “Mondo Parma”, che rappresenta per i giovani molto più di una scuola di sport: è un laboratorio di integrazione, inclusione e crescita personale, dove ogni giovane calciatore trova spazio per esprimersi e migliorarsi, dentro e fuori dal campo. Al centro del progetto – sia Maschile che Femminile - c’è la convinzione che lo sport debba essere una palestra di vita, capace di unire, educare e valorizzare le differenze. Ogni percorso è pensato per offrire a ciascun ragazzo e a ciascuna ragazza un’esperienza formativa completa, fondata sui principi di rispetto reciproco, solidarietà e appartenenza al territorio.

MULTICULTURALITÀ COME VALORE

All’interno delle Giovanili convivono ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo, un mosaico di culture e storie che arricchiscono ogni esperienza di squadra. L’80% dei ragazzi arriva dal territorio, in particolare dalle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, mentre il restante 20% comprende giovani italiani di altre regioni e calciatori stranieri. Non è da meno il Settore Giovanile Femminile, dove, oltre alle italiane sono presenti giovani calciatrici marocchine, moldave, spagnole e nigeriane. Questa ricchezza di provenienze non è soltanto un dato numerico, ma il simbolo concreto di un’identità aperta e accogliente, dove il confronto tra culture, lingue e storie differenti diventa una vera risorsa educativa. Nei Settori delle Giovanili il legame con il territorio si intreccia con una visione internazionale, creando un ambiente in cui ragazzi e ragazze si sentono parte di una comunità più ampia, costruita sull’inclusione, sul rispetto e sulla forza dello stare insieme.

MODELLO EDUCATIVO

L’impegno del Parma Calcio nei confronti dei propri tesserati si estende oltre l’ambito tecnico. Il Club promuove un modello di crescita in cui formazione sportiva e attenzione alla persona procedono di pari passo. L’Area Psico-Pedagogica monitora costantemente il benessere psicologico e relazionale dei giovani, intervenendo in caso di difficoltà. A questo si affianca la figura del tutor scolastico, che segue i ragazzi e le ragazze nel percorso educativo, in particolare coloro che vivono lontano da casa, mantenendo un dialogo con le scuole e le famiglie d’origine.

INTEGRAZIONE

Per i giovani e le giovani che risiedono stabilmente a Parma, il Club mette a disposizione strutture dedicate e percorsi di accompagnamento personalizzati. I minorenni italiani sono ospitati presso un convitto del centro città, mentre i maggiorenni vivono in appartamenti. I calciatori e le calciatrici stranieri frequentano scuole private e partecipano a programmi di apprendimento linguistico mirati. L’obiettivo è favorire un’integrazione graduale, sostenuta e consapevole, che consenta di affrontare con serenità la propria esperienza di crescita umana e sportiva.

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

L’apertura verso il mondo trova ulteriore espressione nella partecipazione a tornei internazionali. Durante la stagione 2024-2025, le squadre dei più giovani calciatori, tra i 10 e i 14 anni, hanno partecipato a 46 competizioni internazionali, momenti di crescita sia per quanto riguarda i valori sportivi che umani. Da sottolineare la recente vittoria del Parma U14 la Portimão International Cup 2025, torneo di livello élite disputato in Algarve (Portogallo), durante cui sono arrivati due riconoscimenti personali: a Endi Ajdini come miglior portiere e a Sinaly Doukoure come miglior calciatore del torneo.

FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ

I Settori Giovanili del Club operano per formare calciatori e calciatrici, ma soprattutto persone capaci di rappresentare con responsabilità i valori del Parma dentro e fuori dal campo. L’approccio integrato tra dimensione sportiva, educativa e relazionale costituisce un elemento fondamentale del progetto, volto a promuovere inclusione, benessere e rispetto reciproco. In ogni allenamento, in ogni partita, questi valori prendono vita concretamente, diventando parte del percorso quotidiano dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici. Un percorso di crescita che unisce legame con il territorio e apertura internazionale, con l’obiettivo di accompagnare ciascun ragazzo e ciascuna ragazza nella costruzione del proprio futuro, dentro e fuori dal campo".