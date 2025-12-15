Tegola Delprato per il Parma: risentimento alla coscia destra per il difensore

Il Parma contro la Lazio ha dovuto rinunciare a gara in corso a Enrico Delprato per infortunio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra, anche se non è chiaro quale sia l'entità dell'infortunio. Verrà valutato giorno dopo giorno e proverà a rientrare per il match contro la Fiorentina, in programma il 27 dicembre.

Delprato, che ha un contratto con i ducali valido fino al 30 giugno 2027, in carriera vanta 163 presenze e 11 gol con la maglia del Parma, 33 gettoni e una rete con il Livorno e 28 apparizioni con la Reggina. Inoltre è sceso in campo 2 volte con l'Italia Under 18, 5 con l'Under 19, 14 con l'Under 20 e 12 con l'Under 21, con cui ha realizzato pure un gol.

La situazione che sta vivendo la squadra emiliana è complicata e la perdita del capitano è sicuramente una tegola per Carlos Cuesta. Al momento sono 2 i punti di vantaggio sull'Hellas Verona che occupa il 18° posto, ma la strada verso la salvezza è lunghissima. Possibile pure un intervento nel mercato di gennaio per rinforzare un gruppo comunque già attrezzato per mantenere la categoria.