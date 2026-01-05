Open Var, De Marco su Atalanta-Roma: "Decisioni giuste su Scalvini e fuorigioco Scamacca"

Ospite di Open Var, il format di DAZN realizzato con FIGC, AIA e Lega Serie A, Andrea De Marco ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi della diciottesima giornata di Serie A. L’ex arbitro internazionale, oggi responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B, si è soffermato in particolare su Atalanta-Roma.

Il primo caso riguarda il gol convalidato a Giorgio Scalvini, episodio che ha generato le proteste della squadra di Gian Piero Gasperini per un presunto fallo sul portiere Mile Svilar e per un possibile tocco di mano. De Marco ha spiegato: “È stata fatta un’analisi molto accurata, bisogna fare i complimenti al Var Maresca e all’Avar di Paolo. C’erano due aspetti da valutare: prima se Scalvini avesse colpito il pallone con il braccio, e al video non c’è evidenza di questo. Poi il contatto: il calciatore dell’Atalanta colpisce prima il pallone, poi per dinamica il portiere che, sbilanciato, gli va addosso. Per questo la decisione presa è corretta”.

Capitolo a parte per la rete annullata a Gianluca Scamacca. Anche in questo caso, secondo De Marco, la sala VAR ha operato nel modo giusto: “È chiaramente in offside quando interviene per contendere la palla al difensore, quindi la decisione corretta è quella di annullare la rete”.