Pogba accolto da un'ovazione: "Emozionante. Futuro? Resterò a lungo nel Monaco"

Paul Pogba ha disputato stasera i suoi primi minuti del 2026, tornando in campo dopo oltre quattro mesi di assenza. Un ritorno simbolico più che decisivo, in una partita già compromessa: con i 25 minuti giocati, l'ex juventino ha quasi raddoppiato il suo minutaggio stagionale in Ligue 1, arrivando a quota 50.

Nonostante il contesto difficile, il momento dell’ingresso in campo è stato emozionante, accompagnato da una calorosa ovazione del pubblico: "L’ovazione? Mi ha davvero toccato. Quello che ho sentito in questo stadio… fa davvero piacere", ha dichiarato a fine partita. Poi ha aggiunto: "Ero concentrato sulla gara, ma li ho sentiti bene, ed è stato molto bello". Sul piano fisico, Pogba si mostra fiducioso ma prudente: "Mi sento molto bene. Sto cercando di mettere minuti nelle gambe e tornare in forma, è la cosa più importante. Penso che arriverà con il tempo". Un percorso graduale, necessario dopo mesi complicati segnati da diversi problemi fisici.

L’obiettivo ora è chiaro: aiutare la squadra nel finale di stagione e guadagnarsi spazio. "Abbiamo fatto una grande serie di risultati, non è facile entrare subito quando la squadra gira bene. Io sono qui per dare il massimo fino alla fine". Guardando avanti, Pogba non nasconde le sue intenzioni: "Il prossimo anno? Io sono ancora qui, e da quello che so lo saremo ancora a lungo. Voglio farmi trovare pronto, giocare 90 minuti è il mio obiettivo". Un messaggio chiaro.